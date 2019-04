Coop og Arctic Race of Norway skal samarbeide om å få flere opp på sykkelen. Fra venstre: Administrerende direktør Lars Arve Jakobsen, Coop Nordland, Medlems- og markedssjef Marit Hemmingsen, Coop Nord, Daglig leder Knut-Eirik Dybdal, Arctic Race of Norway, HR-sjef Monika Moen, Coop Nordland og Yngve Haldorsen, Coop Nord. Foto: Arctic Race of Norway