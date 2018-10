Coop Mega Madla og Extra Namsos er Årets matgledebutikker

Etter to andreplasser og like mange tredjeplasser lyktes det endelig Coop Mega Madla å ta steget helt til topps i Årets matgledebutikk, som arrangeres av Tine i samarbeid med Dagligvarehandelen.

– Dette er en lagseier. Som vi sier i Mega: Unik alene, best sammen. På Madla er vi definitivt best sammen, sa en lykkelig ferskvaresjef Joachim Fosse Johannesen da seieren endelig var i havn.

På de neste plassene kom Coop Mega Metro i Lørenskog og Meny Solsiden i Trondheim, som begge imponerte juryen stort.

I lavprisklassen var det Extra Namsos som dro det lengste strået.

– Da jeg hørte om alt de andre finalistene hadde gjort, ble jeg usikker på om vi kunne nå helt til topps. Dette er en stor inspirasjon for hele butikken, sier meieriansvarlig Anette Henriksen til Dagligvarehandelen.

Extra knep førsteplassen foran matglededebutant Rema 1000 Gimsøy og finalistgjenganger Obs Rygge.

extra_namsos_rema_gimsoy_obs_rygge_9855.jpg Lavprispallen: Anette Henriksen i Extra Namsos (1. plass), Jan Petter Steinsholt i Rema 1000 Gimsøy (2. plass) og May-Britt Ingvaldsen i Obs Rygge (3. plass).

Juryens begrunnelse fullsortiment:

1. plass

Vinneren av Årets matgledebutikk 2018 har levert matglede på et ekstremt høyt nivå gjennom hele kampanjeperioden. Her er det drevet omfattende produktutvikling i ferskvareavdelingen, og det er tatt frem en stor mengde spennende, butikkunike produkter. Gode, inspirerende sameksponeringer går som en rød tråd gjennom hele butikken, sammen med smaksprøver og leverandørdemoer. Butikkens eget bakeri og konditori sørger for at kundene møtes av både søte og sunne fristelser, avløst av en rikholdig frukt- og grøntavdeling hvor sameksponeringene er tilpasset sesong. I ferskvarerekka tilbys kundene alt fra lakseburgere med Jarlsberg-ost til butikkens egen matgledebiff med Selbu Blå – og mye, mye mer. Oppskrifter og god plakatering følger kunden på hele handleturen, det samme gjør et ytterst kompetent og serviceinnstilt personale. Årets vinner er også kjent for å hjelpe nye matvareprodusenter inn på markedet, ved å gi dem både demo- og hylleplass, og å komme med gode råd og vink om hva som kan gjøres bedre.

Fra senterets inngangsdør, og gjennom hele butikken frem til kassene, er logoen til Årets matgledebutikk nedfelt i gulvet. Det er et grep som gir kundene høye forventninger, men som innfris med god margin. Butikken har for lengst etablert seg i den norske matgledetoppen, og er grossist i pallplasser i denne konkurransen. Og i år er de rett og slett best.

Årets matgledebutikk 2018 i kategorien fullsortiment, er Coop Mega Madla.

2. plass

Årets sølvvinner står for én av butikk-Norges aller fineste velkomster. Frukt- og grøntavdelingen er en fryd for øyet, med solid varetrykk og flotte, salgsfremmende utstillinger. Det gode førsteinntrykket vedvarer gjennom hele butikken, der kundene presenteres for smaksprøver og gjennomtenkte sameksponeringer. Matgledearbeidet bærer tydelig preg av samarbeid på tvers av avdelinger, og fristelsene står i kø. Matgledestaben er hjertelig til stede med både smil og gode råd, og det råder en lett og god stemning i butikken. Ferskvarerekka er i toppklassen, mer bredt utvalg av lekkert danderte fristelser fra fiske-, delikatesse-, kjøtt- og ostedisken.

Det er lett å la seg fascinere av denne matgledeoasen, hvor de gjør alt riktig og samtidig har salgstall det står respekt av. Butikken er tidligere vinner av konkurransen, og befester med årets andreplass sin posisjon som én av landets aller beste matgledebutikker.

Årets sølvvinner i Årets matgledebutikk 2018 i kategorien fullsortiment, er Coop Mega Metro.

3. plass

Årets bronsevinner regnes av mange som hjembyens ubestridte matgledebastion, og det er ikke uten grunn. Butikken er kjent for ekstremt god drift, og i kombinasjon med stor kreativitet og sterkt fokus på matglede, kan de tilby kundeopplevelser i særklasse. De ansatte er svært drevne på smaksprøver, eksponeringer og sameksponeringer, og de er flinke til å skape liv i lokalene. Her er det hyppig bruk av leverandørdemoer, men enda større er sannsynligheten for at kundene møtes av en av butikkens egne matarbeidere. Alle ansatte skal opp på scenen med jevnlige mellomrom, og bruker butikkens demokjøkken til å gi kundene middagsinspirasjon eller andre gode matråd; det være seg en enkel suppe, eller hvordan man parterer et helt lam. Blant alle årets matgledekandidater, er det ingen som satser så tungt på kompetanseoverføring til kundene som denne. Juryen er svært imponert.

Butikken har et eget karakteristisk kjennetegn, som brukes i skilt i alle avdelinger for å gi kundene tips og inspirasjon. Dette kjennetegnet, en sol, er blitt en kvalitetsgaranti for Trondheims matbevisste innbyggere.

Årets bronsevinner i Årets matgledebutikk 2018 i kategorien fullsortiment, er Meny Solsiden.

Juryens begrunnelse lavpris:

1. plass

Årets gullvinner har vist stor kreativitet gjennom hele kampanjeperioden. Her benyttes nonfood på forbilledlig vis sammen med matvarer for å inspirere til middagsvalg og mersalg. Kundene presenteres for «ukens middagstips» i en egen kjøl, med tilhørende tips og oppskrifter. Ellers i butikken vanker det råd og vink gjennom personlige merkelapper og skilt – også i tørrvareavdelingen. Ikke bare kan butikken skilte med smaksprøver og demoer, solid varetrykk, flotte lokalmatdisker, gode sameksponeringer og en innbydende ostebinge, men også en engasjert og munter matgledestab som må være en fryd for kundene å komme til. Årets vinner har levert helt på øverste hylle salgsmessig, og er også den kandidaten som lar matgleden komme best til utrykk gjennom hele butikken.

Årets matgledebutikk 2018 i kategorien lavpris, er Extra Namsos.

2. plass

Årets sølvvinner er en butikk som har nedlagt en betydelig innsats i matgledearbeidet. Butikken gir et svært godt helhetsinntrykk, og bærer preg og gode, salgsfremmende sameksponeringer og kreative skilt og plakater. Det har vært stort engasjement gjennom alle perioder, hvor man har brukt tilgjengelig matgledemateriell sammen med oppskrifter. Her har kundene blitt møtt med både selvdemoer og leverandørdemoer, og kjøpmannen er ikke snauere enn at han ruller ut sitt eget demokjøkken der han kokkelerer og viser hvordan middagen skal tilberedes. En flott stab, som også inkluderer kjøpmannens kone, far og i blant to skolebarn, har dessuten lykkes med å øke salget av Tines kampanjevarer med hele 119 prosent!

Årets sølvvinner i Årets matgledebutikk 2018 i kategorien lavpris, er Rema 1000 Gimsøy.

3. plass

På tredjeplass i Årets matgledebutikk er en kandidat som har jobbet godt på tvers av avdelinger. De har avholdt jevnlige møter om matgledesatsingen, og hvordan de sammen kan lage de mest inspirerende og salgsfremmende sameksponeringene. Enkelte av sesongutstillingene har holdt et nivå juryen tidligere kun har sett i fullsortimentsbutikker, og man har tatt alle elementer i bruk for å skape begeistring. Det vanker også smaksprøver, og ikke rent sjelden leverandørdemoer som både skaper liv og mersalg. Flere steder er det hengt opp oppskrifter, alltid i tilknytning til disker med varene som behøves i oppskriften. Butikken har jobbet med matglede gjennom flere år, og er også tidligere finalist, men nå har en dyktig stab løftet nivået til nye høyder.

Årets bronsevinner i Årets matgledebutikk 2018 i kategorien lavpris, er Obs Rygge.