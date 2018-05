Den Blinde ku ber om hjelp

Den blinde ku mistet alt i en brann tidligere i uken. Nå ber de om hjelp fra hele oste-Norge til å få satt igang produksjonen igjen.

Det var natt til søndag at nødetatene rykket ut til meieriet i Ås, hvor det brant i to bygninger. Til tross for iherdig innsats sto ikke bygget som huset osteproduksjonen til å redde; det var allerede overtent da brannmannskapene kom til stedet.

Det er nå klart at Den blinde ku får låne forsøksmeieriet på NMBU en tid fremover, mens de finner en varig løsning på egnet meierilokale. Men det generøse tilbudet løser ikke alle utfordringer.

– Ettersom tiden går begynner det å synke inn at vi har mistet alt. ABSOLUTT ALT! Selv om vi får låne et lokale å produsere ost i betyr ikke det at vi faktisk får produsert. Et lokale alene lager ikke ost. Vi trenger masse utstyr før vi kan begynne. Hvis det er noen som har noe brukt utstyr til oss, ta gjerne kontakt. Vi vil være dere evig takknemlig! Vi har laget en liste på www.denblindeku.no over hva vi trenger. Håper noen kan hjelpe oss? skriver meieriet i en oppdatering på facebook.