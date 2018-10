DLF hedret bransjens enere

Fjordland, Mondelez og Pierre Robert kunne alle juble etter å ha kapret hver sin ettertraktede pris under DLFs høstmøte i Tønsberg i går kveld.

DLF Samfunnsansvarspris gikk til Pierre Robert Group, mens DLF Innovasjonspris ble tildelt Fjordland for Litt Mat Smoothie Bowl, og DLF Merkevarepris ble tildelt Mondelez Norge for Kvikk Lunsj.

– Målet med «DLF Utmerkelser» er å vise bredden av positive bidrag våre medlemmer står for. Det er imponerende å se hva merkevareleverandørene bidrar med som verdiskapere og samfunnssaktører. Dette er like spennende hvert år, og det er en glede for oss i DLF å kunne hedre verdige vinnere her i Tønsberg, som en avslutning på en faglig innholdsrik dag, sier adm. direktør Helge Hasselgård i DLF.

Juryen tildeler prisene med følgende begrunnelser:

Innovasjonsprisen

Med «Litt mat Smoothie Bowl» har Fjordland lyktes med å dekke et voksende behov i markedet for sunnere alternativer til mellommåltider. Produktet er tidsriktig ved å tilby raske løsninger i en hektisk hverdag, samtidig som det er sunt. Ved å kombinere drikkesmoothie med granola og bær, har Fjordland utviklet et helt nytt produkt som har blitt tatt svært godt imot av forbrukerne og bidratt til vekst for handelen.

Merkevareprisen

Kvikk Lunsj har siden lanseringen i 1937 vært den tradisjonelle «tursjokoladen» og har med det blitt en stor del av den norske turkulturen. Gjennom 80 år har Kvikk Lunsj etablert seg som en av Norges sterkeste merkevarer. De siste årene har Mondelez lyktes med å omstille merkevaren fra å være påskesjokoladen å bli et helårsprodukt. De har brukt alle årstider for å skape oppmerksomhet og bygge nye verdier for sjokoladen, samtidig som de har klart å være tro mot produktet sitt.

Samfunnsansvarsprisen

Årets vinner, Pierre Robert Group, har i mange år jobbet målrettet og systematisk med å sikre bærekraft i alle ledd i produksjonen. For å lykkes har det vært jobbet med kontinuerlig lederforankring, målrettet opplæring av ansatte, fra både innkjøpere til salgsapparatet. Dette har resultert i at miljøhensyn og ivaretakelse av menneske- og arbeidstakerrettighetene samt dyrevelferd er en integrert del av virksomhetens DNA, og at det praktiske arbeidet med leverandøroppfølging og forbedringsarbeid blir prioritert ressursmessig.