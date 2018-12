Mills-innsats for Matsentralen

Mills er fast bidragsyter til Matsentralen, men sjelden i så stort omfang som fredag formiddag. Da fant hele tre tonn Mills-produkter veien til Matsentralens distribusjonslager.

– Dette er en fantastisk julegave! sier daglig leder Cristiano Aubert i Matsentralen, mens han beskuer pall på pall med varer fra Mills.

Her finnes leverpostei, sildeglass, majones, margarin og mye mer.

– Dette er varer vi normalt aldri har inne, fordi de er lite svinnutsatt, forteller han.

Mindre svinn

– Bakgrunnen for det hele er at vi har fått en del henvendelser fra veldedige organisasjoner om overskuddsmat. De opplever at det er mindre matvarer tilgjengelig enn før, sier bærekraftansvarlig Emilie Olderskog i Mills-eier Agra.

– Det fikk oss til å gjennomgå våre egne svinntall, som viser oppsiktsvekkende gode resultater. Men det at vi, og bransjen generelt, blir flinkere med matsvinn, har den utilsiktede konsekvensen at det blir mindre igjen til organisasjoner som driver matutdeling. Derfor bestemte vi oss for å gjøre en ekstra innsats nå før jul, forteller Olderskog.

Ønskeliste

Dermed gikk de til Matsentralen og Slumstasjonen til Frelsesarmeen, og ga dem muligheten til å komme med en ønskeliste fra Mills- og Delikat-sortimentet.

– Det har aldri skjedd før, det var rett og slett en drømmesituasjon, sier Cristiano Aubert, som fredag formiddag altså fikk en leveranse på hele tre tonn med Mills-varer som skal videre til Slumstasjonen. For én gangs skyld var det ikke snakk om overskuddsvarer, men varer produsert spesielt for dem.

– Ja, dette er en ekstraproduksjon tilpasset ønskelisten vi fikk, og kommer i tillegg til de ordinære leveransene vi har til Matsentralen, bekrefter Emilie Olderskog.

Større variasjon

For Slumstasjonen betyr ekstraleveransen fra Mills mye.

– Dette bidrar til mye større variasjon i matvareposene vi deler ut, enn det vi har til vanlig. Nå kan vi dele ut skikkelige julematkasser, sier Irene Mathisen i Frelsesarmeen, som står bak Slumstasjonen.

Tiltaket har 3600 registrerte brukere, eller gjester som Mathisen sier, men bak dette tallet skjuler det seg mange flere som får hjelp: – En gjest representerer ofte en familie. Den største familien vi har, teller åtte personer, smiler hun.

– Hvor viktig er Matsentralen for Slumstasjonen?

– Den er veldig viktig! Leveransene vi får herfra innebærer at vi sparer én million kroner årlig på matbudsjettet. De pengene kan vi i stedet bruke på andre tiltak, som kulturopplevelser for barn og unge, forteller Mathisen.

Flere kan bidra

Nå oppfordrer Mills flere til å gjøre som dem, nemlig å bidra med litt ekstra i høytiden for å gjøre årets jul bedre for de mindre bemidlede blant oss.

– Vi vil veldig gjerne inspirere flere i bransjen til å gjøre som oss. Det er fortsatt mulig å hjelpe, og det er behov for flere typer varer, sier Emilie Olderskog, til anerkjennende nikk fra Cristiano Aubert.

– Hva står øverst på ønskelisten?

– Sukker! Det har vi aldri hatt her, kommer det kontant fra Aubert.

– Ellers har vi behov for flere basisvarer, ulike tørrvarer med god holdbarhet. Det kan være snakk om mel, eller salt, for den saks skyld.

– Og ost! legger Irene Mathisen raskt til. – Mange av gjestene våre ønsker seg ost, men det er det ikke ofte vi har.