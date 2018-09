Plain pack har ingen effekt

Under den pågående Virke KBS-konferansen i Athen, la Swedish Match i formiddag frem tall som viser salgsutviklingen før og etter innføringen av standardiserte tobakssforpakninger på snus 1. juli i år.

Resultatet må være nedslående lesning for helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Veksten var på seks prosent før innføringen av plain pack, og seks prosent etter. Med andre ord: Det er ingen endring, så per nå er fasit at det ikke har hatt noen effekt, sier kommunikasjonssjef Nils Erlimo i Swedish Match Norge.

De siste årene har snussalget i det norske innlandsmarkedet vokst med 3-4 millioner snusbokser per år. I 2016 ble det solgt 65 millioner bokser snus, og i fjor 68 millioner.

– Salgsveksten i år ser ut til å være på linje med foregående år, forteller Erlimo, som også kan slå fast at forbrukerne ikke er enige med myndighetene om at brungrønt er ‹verdens styggeste farge». Tvert om har det nye uniformerte designet fått god mottagelse i markedet.

– Kort oppsummert: Det grønne skiftet ruler!

Om ikke tallene er gode nyheter for Bent Høie, så er de desto bedre for KBS- og dagligvarebransjen.

Snusskapet genererer en bruttofortjeneste på i gjennomsnitt 250.000 kroner i norske kiosker og bensinstasjoner. Det baseres på et snittsalg på 8000 bokser årlig per utsalgssted, eller 22 bokser daglig. Men det er selvfølgelig store forskjeller fra de størte til minste aktørene. Den største bensinstasjonen selger 160 bokser per dag, og sitter igjen med en bruttofortjeneste 1,8 millioner kroner – bare fra snusskapet.

Heller ikke i taxfree-utsalgene har man sett noen endring i salgsutviklingen.

Travel Retail Norway driver taxfreeutsalgene på de fleste av landets flyplasser, og kommunikasjonssjef Haakon Dagestad sier til flysmart24.no at så langt har ingenting skjedd med salget av røyk og snus snart tre måneder etter at forbudet mot fargede forpakninger ble innført. Han påpeker at det har vært en endring for kundene, derimot, der han sier mange bruke lenger tid på å finne fram til riktig vare etter at fargene forsvant.

– Vi har derfor hatt ekstra bemanning for å hjelpe med å finne fram til riktig produkt, sier Dagestad.

Avdelingsdirektør Jakob Linhave i avdeling for miljø- og helse i Helsedirektoratet tar ikke slagstallene så tungt. Han sier i dag til nettstedet flysmart24.no at hovedformålet med standardiserte pakninger er å hindre rekruttering av unge, og mener det er altfor tidlig å se resultater ennå.

Veksten i grensehandelssalget av snus så langt i år er på cirka ti prosent. Ifølge flere undersøkelser, er snus det produktet som får flest nordmenn til å sette seg i bilen og kjøre til et kjøpesenter på den andre siden av grensen.

Det totale forbruket av snus i Norge, basert på salget innenlands, taxfree og grensehandel, er på cirka 100 millioner bokser i året.

(Dagligvarehandelen, NTB)