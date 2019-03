4.100 griser avlives grunnet svinepest i Japan

NTB: Soldater er kalt inn for å hjelpe til å slakte over 4.000 griser i Japan, som er rammet av et utbrudd av svinepest.

Siden september har Japan opplevd 13 utbrudd av sykdommen, det siste av dem i regionen Aichi sentralt i landet. Før det hadde virussykdommen vært borte fra øyriket siden 1992.

Prøver bekreftet det seneste svinepesttilfellet etter at fem griser ble funnet døde på en går tirsdag. All transport av griser, fôr og avføring er stanset i en omkrets på 10 kilometer fra gården der grisene døde.

Onsdag skal soldater og lokale tjenestemenn nødslakte 4.100 griser i området.

(©NTB)