Åpnet nytt lokale: – Føles veldig bra

På lørdag åpnet Bunnpris en ny butikk på Løren i Oslo. Butikken holder søndagsåpent, og allerede dagen etter åpning ble den nye butikken den sjette beste Bunnpris-butikken søndag 24. mars.

– Det føles veldig bra at vi har åpnet i et helt nytt lokale. Vi har en fin størrelse på butikken, slik at vi får bedre utnyttelse av plassen, sier franchisetaker Ole Dag Gythri.

Gythri er veldig fornøyd med den nye lokasjonen. Løren T-banestasjon er bare 20 meter unna, og rundt i området er det mange nye bygg med potensielle kunder. Snittsalget på den nyåpnede butikken på åpningsdagen var 98 kroner per kunde.

– Det var helt konge. Vi åpnet dørene litt før vi skulle, men når klokken ble 9, strømmet det inn kunder. Da hadde vi stilt opp frukt og blomster utenfor butikken, sier Gythri.

– Hvor viktig var det med en Bunnpris på Løren?

– Det var veldig strategisk og viktig. Vi betjener kundene på søndager, noe vi ser et kjempebehov for. Vi ønsker også å etablere oss der det skjer. Det er sjeldent vi kommer borti så bra lokasjoner, og får muligheten til å overta det. At det ble akkurat her, er litt tilfeldig, sier regiondirektør John Odden i Bunnpris Sør.