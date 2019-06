Burger King åpner ny restaurant i Vestby

På fredag åpnet Burger King Vestby Nord langs E6. Den helt nye restauranten drives av Vishal Gill, som også driver Burger King på Vestby Storsenter.

– Dette er en stor dag for oss. Vi er 25 medarbeidere som skal drive den nye Burger King restauranten langs E6. Mange unge har sin første arbeidsplass her. Alle er veldig spente, men jeg vet det kommer til å gå bra. Noe av det beste med Burger King er at alle er gira på å hjelpe hverandre å lykkes, sier restaurantsjef Vishal Gill i en pressemelding.

Gill driver i dag også restauranten på Vestby Storsenter. Tidligere har han drevet Burger King Mortensrud. Han har jobbet i Burger King i litt over to år. Restauranten er Burger Kings restaurant nummer 81 i Norge.