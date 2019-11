Coop går inn på eiersiden i Norsk Kvalitetsmat AS. Tor Helge Gundersen (f.v), direktør for Innkjøp og Sortiment i Coop Norge SA, Ivar Næss, daglig leder i Norsk Kvalitetsmat AS og Hege Berg-Knutsen, administrerende direktør i Coop Norge Industri AS.