– Et unikt produkt som kan brukes til alt

I forrige uke arrangerte Mills frokost, der de serverte økologiske brødskiver med Plantego og plantebasert pålegg. Plantego er en ny plantebasert margarin av 100 prosent økologiske planteoljer.

Plantego-frokosten ble holdt på kaféen Peloton i Oslo, med tilhørende miniforedrag. Et av foredragene handlet om hvorfor vegetarmat er fremtidens mat, og ble holdt av Hanne-Lene Dahlgren, forfatteren av boken En skikkelig digg kokebok.

– Bakgrunnen for produktlanseringen og arrangementet var at vi fant ut at nordmenn hvert år spiser 300 millioner brød til sammen. Hver og en av oss spiser i gjennomsnitt rundt 885 brødskiver hvert år. Da har hva man velger å smøre på brødskiven en reell betydning, skriver informasjonssjef Hege Rognlien i Mills i en epost til Dagligvarehandelen.

Like god mat

Forrige onsdag holdt Hanne-Lene Dahlgren foredrag under Plantego-frokosten. Hun jobbet som analytiker i Google, men sluttet for å starte for seg selv.

– I min siste permisjon satt jeg i gang et stort prosjekt; jeg skulle skrive verdens beste kokebok for "ikke-vegetarianere". Den skulle overbevise den mest innbitte kjøtteteren om at vegetarmat er minst like godt som annen mat. Etter å ha brukt over 50 testfamilier til å teste og gi tilbakemelding på oppskriftene mine, stod jeg igjen med et ganske unikt prosjekt som nettopp kom i bokform, sier Dahlgren.

– Å redusere kjøttforbruket i Norge ble etter hvert så viktig for meg at jeg ikke lenger kunne forsvare overfor meg selv å bruke tid på en tradisjonell mediejobb. Derfor valgte jeg å slutte i det jeg har kalt drømmejobben, for å legge alle krefter i å bidra til at handlekurvene i Norge blir grønnere - raskere.

Redusere kjøttforbruket

Dahlgren har vært vegetarianer siden 2014. Hun mener vegetarmat er fremtidens mat, fordi smaken av vegetarmat er god når den tilberedes riktig, og fordi jorden og helsen vår krever at vi gir nye råvarer en sjanse.

– De siste 80 årene har vi doblet kjøttkonsumet i Norge, og bare siden 1989 har vi økt kjøttkonsumet med nesten 50 prosent. Kjøttforbruket vårt er dermed på en all time high, selv om vi i mange år har hørt at myndighetene ønsker at vi skal redusere. I denne farten spiser vi rundt 7000 dyr hver i løpet av våre liv.

Dahlgren synes det er stas at Mills satser mye på plantebaserte produkter.

– Jeg vil hjelpe og støtte dem så mye jeg kan. Jeg vet hvor mye tid de har lagt i Plantego for å få en så god smak som mulig, og synes de har fått til et unikt produkt som kan brukes til alt. Jeg er definitivt en fast kunde, sier Dahlgren.