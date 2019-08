Forskere har produsert «strålingsfri» Tsjernobyl-vodka

Forskerne ved University of Portsmouth fant noe radioaktiv stråling i avlingene som vodkaen er basert på. Likevel forsikrer de at vodkaen, som har fått navnet ATOMIK, etter destillasjonsprosessen ikke inneholder høyere strålingsverdier enn andre vodkaer.

– Jeg tror dette er den viktigste flasken sprit i verden fordi den kan bidra til økonomisk gjenreisning for lokalsamfunnene som bor i og rundt de forlatte områdene, sier professor Jim Smith.

Smith, som har forsket på forurensning knyttet til Tsjernobyl-katastrofen i nesten 30 år, har samarbeidet med kolleger i Ukraina om vodkaproduksjonen.

Forskerne sier at de vil opprette et firma som skal kalles The Chernobyl Spirit Company, og at målet er å starte produksjon i liten skala neste år.

350.000 mennesker ble evakuert fra området rundt atomkraftverket etter ulykken, som ifølge forskere først vil være strålingsfritt om 24.000 år.

(©NTB)