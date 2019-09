Grensebutikk avviser beskyldninger om matjuks

Kommunen opplyste i forrige uke om tilstanden i butikken, som har mange norske kunder. Etter tips om juks ble det gjort undersøkelser og funnet skadedyr i alle lagre, samt store mengder avfall. Det ble konstatert generelt dårlig hygiene i hele butikken.

Butikken ble stengt i en måned, og butikken etterforskes av svensk politi for brudd på næringsmiddelloven, ifølge NRK.

– Vi har ikke utredningen klar ennå, men vi er i sluttfasen av den. Eierne av butikken vet at politiet jobber med dette, og at de er mistenkt for å ha blant annet pakket om mat, sier gruppesjef for utredning hos politiet i Jämtland, David Redin, til kanalen.

Storlien ligger to kilometer fra grensa til Norge og tettstedet har siden år 2000 bygget opp handelen rundt grensehandel.

– Kommunen har spredt dårlig reklame om oss. Det dreier seg bare om én pakke suppe, og det mener vi ikke er farlig. Bønner er heller ikke farlige. Vi har ikke byttet varer etter inspeksjonen, sier Bassima Sikiawi som driver butikken sammen med sin mann. Hun innrømmer at de har gjort feil, men mener feilene ikke er alvorlige.

Mannen har tidligere drevet matbutikk i Trondheim, og i 2012 fattet Mattilsynet et hastevedtak mot kjøttsalg i butikken på grunn av manglende merking og regelbrudd.

– Det er var falske anklager mot oss den gangen som nå. Det var en ansatt som kom med en falsk anmeldelse mot oss. Det mangler bevis, sier Bassima Sikiawi.

