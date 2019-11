Hennig-Olsen Is blir hovedsamarbeidspartner for Leger Uten Grenser

– Hennig-Olsen Is har i alle år vært en arbeidsplass preget av inkludering og solidaritet. Med ansatte fra over 25 land er vi en global landsby. Vi har valgt å samarbeide med Leger Uten Grenser fordi mange av våre arbeidskollegaer kommer fra land og regioner som har vært utsatt for konflikter eller naturkatastrofer. Men også fordi organisasjonen drar dit nøden er størst, og hjelper de som trenger det mest, sier administrerende direktør Paal Hennig-Olsen hos Hennig-Olsen Is.

Leger Uten Grenser gir helsehjelp i krig og konfliktsoner, rykker ut etter naturkatastrofer og gir helsehjelp til mennesker på flukt. Hennig-Olsen Is blir hovedsamarbeidspartner, sammen med Norgesgruppen, Deloitte, Thommessen og Grieg foundation.

Gjennom en felles kampanje vil Hennig-Olsen Is hjelpe Leger Uten Grenser å sette søkelys på «de glemte krisene». Samtidig utfordres alle ansatte i Hennig-Olsen Is gjennom internprosjektet «Uten Grenser» til å flytte sine egne grenser. Jo flere utfordringer de ansatte tar, jo mere penger går til Leger Uten Grenser. De ansatte utfordres i to kategorier, helsemessige og samfunnsnyttige aktiviteter.

– I fjor bidro alle våre ansatte gjennom kampanjen «Norge på langs» til at 1000 nepalesere fikk synet tilbake og våre ansatte har fått bedre helse både gjennom denne kampanjen og året før gjennom «Polferden». I år og tre år fremover får vi anledning til å hjelpe mennesker som kanskje trenger hjelp aller mest, samtidig som vi også utfordrer oss selv. Vi gleder oss til dette samarbeidet, sier Hennig-Olsen.