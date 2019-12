Inderøy Slakteri i Trøndelag har utviklet en ny julepølse med 30 prosent sauekjøtt. – At det hvert år kastes over 600 tonn sauekjøtt i Norge, er ikke bare en utfordring. Det er en gyllen mulighet for norske kjøttprodusenter, mener Håvard Gausen i Inderøy Slakteri.