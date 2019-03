På lørdag kommer Matkanalen med en ny tv-serie Fest i kjeften. Serien handler om norsk øl og sider, og tilhørende matkombinasjoner.

Øl-sommelier og matnerd Thomas Digervold gir de beste smakene av norsk ost, sjokolade, sider og øl i den nye tv-serien på Matkanalen.

Norsk øl tar verden med storm, verdens beste ost kommer fra Fana utenfor Bergen, sjokolade fra Norge får priser i øst og vest og Hardanger-sider sikter seg inn på å bli like kjent som champagne.

– Vi har lenge sett at mange av seerne våre etterspør mer kunnskap og inspirasjon om hvordan få til gode mat og drikkekombinasjoner. Dette gjør vi noe med nå. Vi ønsker i tillegg å løfte frem de gode produktene vi har her til lands, det er virkelig noe å være stolt av, sier grunnleggeren av matkanalen Øivind Lindøe i en pressemelding.

Tv-serien, som er den første som fokuserer på norsk håndbrygg, går live på lørdag på snap-kanalen til Matkanalen. I april vil den starte å sendes på lineær-tv og vil være tilgjengelig for 80 prosent av alle norske husstander.

– Vi i Norge er utrolig heldige som har tilgang på så utrolig mange unike produkter, både i ost, sider, sjokolade og øl. De aller fleste nordmenn kjenner igjen konsepter som ost og vin, men det er det ingen grunn til å stoppe der. Jeg vil faktisk å påstå at ost og øl er enda bedre. Legger vi til litt sider og sjokolade, så er vi nok helt i verdenstoppen, sier Digervold, og fortsetter:

– Fest i Kjeften har som prinsipp å fokusere på kvalitet over kvantitet og troen på at godt norsk håndtverk gir gode produkter og unike smaker, dette brenner vi for å vise frem.

Digervold har de siste to årene reist Norge på kryss og tvers for å lære nordmenn om kombinasjoner av mikrobrygget øl og sider, med norsk ost og sjokolade. Nå får han sin egen tv-serie hvor han skal presentere disse kombinasjonene for hele Norge.

Gjestene som kommer for å smake øl, sider og mat i de fem episodene er blant andre livsstilsbloggeren Sonia Huanca Vold, frontfigur i Datarock Fredrik Saroea, og rockebandet Kindred Fever.