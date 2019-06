Matsuksess for Matkanalen

I desember 2015 ble en ny tv-kanal lansert, Matkanalen. Siden den gang har kanalen blitt en av seks norske partnere til Snapchat Discover, og i løpet av de siste årene har kanalen merket at dagligvaremerkene- og kjedene kjenner til kanalen.

– Vi har målt at vår kjennskap har økt betraktelig etter at vi kom inn som Snapchat-partner. Halve Norge er på Snapchat, og vi når en yngre målgruppe der. 85 prosent av de som ser oss på Snapchat er mellom 13 og 35 år, sier mat-tv-gründer Øivind Lindøe.

Den reklamefinansierte nisjekanalen ser at det er en svak overvekt av menn som ser på tv-kanalen, og det hadde ikke Lindøe sett for seg.

– Matinnhold er lett underholdning både på Snapchat og tv-kanalen. Snapchat har målt at mat er et av de viktigste områdene å ha et lokalt innhold på, og vi ser at vi nesten ikke kan få produsert nok, for folk vil ha mer.

På Snapchat er to tredjedel kvinner, og da Dagligvarehandelen intervjuet mat-tv-gründeren, hadde Matkanalen nesten 87.000 abonnementer på det sosiale mediet. På lineær tv har kanalen på en uke mellom 220.000 til 240.000 unike seere. Nå ønsker kanalen fra Haugesund å åpne for muligheten til å sende i Sverige og Danmark.

– Når vi viser en episode av Malin Ekstrøm, er en tredjedel av seerne fra Danmark. Vi vil øke spredningen utover Norge, både på Snapchat og lineært. Vi er veldig fornøyde med tallene, og vi ser at Snapchat-abonnementene vokser for hver uke, sier Lindøe.

– Hva er det nyeste?

– Nå skal vi i gang med fjerde sesong med Malin Ekstrøm. Hun har hatt de høyeste tallene på Snapchat. Det er en ny serie som kommer ut hver onsdag i sommer. Vi prøver å tenke sesong og lage episoder som kan brukes igjen.