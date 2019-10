Meny og Rema til topps i Årets matgledebutikk

Det ble klart under arrangementet Ostens dag i Oslo torsdag kveld.

I klassen for fullsortimentsbutikker vant Meny Fosnavåg ti år etter at de gikk til topps for første gang. Med seg på pallen fikk de Meny Lerstad på andreplass og Coop Mega Nydalen som sikret seg bronsen.

I lavprisklassen var det altså Rema 1000 Iseveien i Sarpsborg som kan kalle seg Årets matgledebutikk det neste året. På de neste plassene fulgte Extra Kallerud og Obs Jessheim.

Om Meny Fosnavåg, skriver juryen blant annet:

«Liten størrelse til tross, har butikken en betydelig egenproduksjon av alt fra salater til røkelaks og pinnekjøtt. Fra eget pølsemakeri, produseres lekre, smaksrike kjøttvarer som er ettertraktet langt ut over bygdas grenser. Nå har de tatt det hele et steg videre, og lansert sin egen merkevare i lekker emballasje. Serien består av ulike pålegg, pølser, hamburgere og karbonader – ja, til og med kaffe».

– Jeg er ydmyk og stolt. For meg er dette den høyesthengende tittelen det er mulig å ta i norsk dagligvarehandel, sier en rørt kjøpmann Jon Robert Moen i Meny Fosnavåg ti Dagligvarehandelen.

Også Rema 1000 Iseveien har imponert juryen stort:

«Butikken preges av entusiasme og kreativitet, samtidig som det skal være kvalitet i alle ledd. Oppskrifter, tips og råd er plassert på egnede steder, det samme er hyppige smaksprøver. Kjøpmannen har også investert i eget butikkbakeri, noe som ikke bare skaper godlukt i butikken, men også gjør at de har ferske, egenbakte brød og bakervarer – som ille bælgod julekake – gjennom hele åpningstiden. Her er det god stemning og matglede i massevis», heter det i jurybegrunnelsen.

– Det var en stor seier i seg selv å komme til finalen. At vi skulle vinne er jo helt fantastisk, sier Rolf Gunnar Hansson i Rema 1000 Iseveien.

Årets matgledebutikk arrangeres av Tine i samarbeid med Dagligvarehandelen, og dette var den 14. utgaven av konkurransen. Dette er den eneste konkurransen i dagligvarehandelen der butikkene konkurrerer på tvers av kjedetilhørighet, og regnes av mange som bransjens aller gjeveste pris.

