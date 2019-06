Nominer en ildsjel for norsk matkultur

Det siste året har vi mistet to matpersonligheter, Ingrid Espelid Hovig og Astri Riddervold. Årets Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris skal gå til en ildsjel som viderefører tradisjonen fra disse to pionerene ved å stå på barrikadene og løfte fram norske mattradisjoner.

– Til ære for husstellærer Ingrid Espelid Hovig og etnolog Astri Riddervold, som begge har vært unike formidlere av Norsk mat og matkultur, vil vi i år gi Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris til en person som fører arven fra deres virke videre, sier styreleder Liv Gregersen Kongsten i Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris i en pressemelding.

Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris skal i år deles ut for 26. gang.

– Det er viktig at vi holder i hevd mattradisjonene som disse to fagpersonen har dokumentert ved utallige fjernsynsprogram, forelesninger, kokebøker og fagbøker. De etterlater seg en «skattekiste» av matkunnskap som er viktig å benytte og ikke minst formidle til kommende generasjoner, slik at den ikke går i glemmeboken, sier Kongsten.

Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris deles ut årlig til en person som har utmerket seg spesielt ved å formidle sunt kosthold og matkultur med hovedvekt på det norske. Den ble opprettet som en hyllest til Ingrid Espelid Hovig på hennes 70-årsdag.

Hvem som vinner avgjøres av både folkets og fagjuryens stemmer, som teller likt. Prisen består av et diplom og et stipend på 30.000 kroner, og deles ut under Stiftelsen Matmerks fagdag i Oslo 30. oktober.

Tidligere vinnere av Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris er blant annet: