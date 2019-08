Matkasser ble svært populært da de kom på markedet, men nå kan det se ut til at populariteten har avtatt. I januar meldte nettsiden e-handel at matkasseselskapet Adams matkasse, som har beholdt navnet separat fra Godt Levert, at kontoret i Bergen skulle legges ned. Arkivfoto: Gorm Kallestad, NTB scanpix