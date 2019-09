Norge har Nordens beste bakere

Glade norske bakere tok gull i Nordic Bakery Cup 2019. Det norske vinnerlaget bestod av Trude Beate Brendehaug, Jonathan Burt og Fredrik Lønne. Nordic Bakery & Pastry Cup ble i år arrangert for niende gang. Norge var vertskap for konkurransen for tredje gang.

Det norske laget bestod av Jonathan Burt, Fredrik Lønne og Trude Beate Brendehaug. De har trent knallhardt siden nyttår mot den nordiske bakekonkurransen som ble arrangert under Matstreif i Oslo. Det norske laget vant prisen for beste brød og bagetter, samt beste brødskulptur. Sverige vant prisen for beste søtbakst, men sammenlagt ble det en solid norsk seier. Sverige tok sølv og Danmark bronse.

I løpet av sju timer lagde bakerne 14 brød, 60 bagetter, 8 store brød, 33 brioche, 40 croissanter, 30 wienerbrød, 30 søte bakverk og en 1,4 meter høy brødskulptur. Tema for årets konkurranse var kunst.



– Det var et enormt høyt nivå i denne bakerkonkurransen. For meg var det spesielt morsomt å se hvordan Fredrik Lønne på det norske laget levde seg inn i bakingen. Det var som om han faktisk var inne i deigen, sa den svenske hoveddommeren Günther Koerffer like etter premieutdelingen.

– Og det ene brødet hans, med grønn pepper og hvit geitost, er faktisk det beste brødet jeg har smakt noensinne. Det sier litt, for jeg har smakt mange brød!

Ellers lagde det norske laget rugbrød med humle og speltbrød med honning. I tillegg lagde de en 1,4 meter høy brødskulptur som også ble dommernes favoritt. Den norske søtbaksten fikk ikke kategoripris, men var av høy kvalitet. De laget blant annet wienerbrød med karamell, hvit sjokolade og fermentert sitron, samt boller med pasjonsfruktcurd, bringebær og kirsebær toppet med panna cotta av vanilje og champagnegelé.

Fredrik Lønne, som til daglig driver Harmoni Håndverksbakeri i Porsgrunn, ble nordisk mester i baking for andre gang.

– Det er helt sykt. For meg personlig betyr nok denne seieren mer enn den i 2017. Sist gang hadde jeg god tid til å trene. Nå har jeg barn og driver mitt eget bakeri i tillegg, derfor har det vært litt mer utfordrende denne gangen, sier Lønne.

Treneren for det norske bakerlandslaget, Remy Corbet, forteller at han er veldig glad og stolt over innsatsen til de norske utøverne.

– Vi har trent veldig mye til denne konkurransen, og kanskje aller mest på brødskulpturen. Derfor var det ekstra gledelig at Norge nå vant denne kategoriprisen for første gang noensinne, sier Corbet.

Det norske bakerlaget ble også nordiske mestere i 2017 og tok en imponerende tredjeplass i bake-VM i fjor høst.