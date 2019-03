Nyåpning av Kiwi Brobekk

På torsdag hadde Kiwi Brobekk nyåpning av sin butikk. Det ble feiret med kaffe og kake til alle kundene.

Siden lørdag 9. mars har Kiwi-butikken nordøst i Oslo holdt stengt. På torsdag kl 16.00 kunne de ansatte invitere på nyåpning av butikken.

– Det er fantastisk gøy å åpne igjen. Vi har gjort om butikken på rekordtid, og fått det veldig fint. I den nyåpnede butikken sparer vi 30 til 40 prosent i energiforbruk. Vi har led i hele lokalet, som gjør at vi sparer ytterligere i energiforbruk, sier butikk-sjef Dan Åstrand på Kiwi Brobekk.

Miljøvennlig butikk

Allerede før åpningen stod kunder klare utenfor og ventet på at butikken skulle åpne. Åstrand forteller at flere kunder har ønsket å handle mens butikken holdt stengt.

– Vi har blitt en mer miljøvennlig butikk, og vi har fått et renere anlegg som ikke skader miljøet. Vi har blant annet flyttet hele frukt- og grøntavdelingen, som før stod i midten av butikken, og vi har byttet hele kjøl- og fryseanlegget, som betyr at vi nå har større fryse- og kjøleplass enn det vi hadde før. Tørrvarer har også blitt flyttet på, ettersom hvordan de ulike varene har solgt.

Innbydende

Noen hundre meter unna ligger matbutikken Meny. Kiwi ønsker å være best i gata og tilfredsstille kundenes behov. Åstrand forteller at de har alle slags typer kunder innom butikken, men at de har mange arbeidsfolk om morgenen.

– Noen ganger kan det være kø ut i butikken. Vi har mange lunsjkunder, og på kvelden har vi ofte barnefamilier. De siste dagene har vært svært hektiske, men vi åpnet akkurat på tiden, sier han.

Det betyr mye for butikksjefen at de torsdag kunne feire nyåpningen av butikken. De åpnet for første gang i 2013, og siden den gang har butikken hatt god økning.

– Vi ser at vi fortsatt har en vekst. Vi stiller sterkere i konkurransen om kundene fordi vi har en innbydende butikk. Jeg er utrolig fornøyd med sluttresultatet, sier Åstrand.