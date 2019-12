Pris til Orklas makrellboks

Den gule, flate metallboksen med Orklas Stabbur-Makrell er lett gjenkjennelig for de fleste norske kunder, og har endret seg lite opp gjenom årene. Noen grep er imidlertid tatt, og blant de siste er en reduksjon av tykkelsen på boksen fra 0,21 mm til 0,19 mm.

Lettere vekt innebærer både lavere kostnader for produsenten og lavere klimaavtrykk for produktet – uten å inngå kvalitetsmessige kompromisser. Bare for lokkenes del, innebærer endringen et årlig redusert råvareforbruk tilsvarende fire ganger vekten av «Den lille havfruen»-statuen i København.

Men den statuen er da ikke så stor, tenker du kanskje? Det er helt riktig. Den veier ganske nøyaktig 175 kg, hvilket innebærer et årlig redusert aluminuiumforbruk på 700 kg ved bruk av tynnere lokk. Det høres kanskje ikke så mye ut, men hør på dette:

Energien som kreves for å fremstille 1 kg aluminium er i overkant av 13 kilowatt timer. Gang så dette opp med 700 kg, så får du energi nok til å varme opp en norsk gjennomsnittsleilighet i et helt år, eller å kjøre en elbil fra Oslo til Cape Town i Sør-Afrika. Det er noe å tenke på neste gang du stabler Stabbur-Makrell i hylla.

Produksjonen av Stabbur-Makrell er nå flyttet ut av landet, men pålegget er stadig en norsk kundefavoritt. Ifølge Orkla, fortæres det årlig 110 millioner skiver med fiskepålegget i tomatsaus her til lands.

Stabbur-Makrell ble funnet opp av Stabburets grunnlegger selv, Gunnar Nilsen, og så dagens lys i 1958.