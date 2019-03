Prisdryss i Shell

Shell St1 hedret sine beste menn, kvinner og støttespillere fredag kveld under den årlige konferansen «Shell Awards».

Den prestisjetunge prisen Årets forhandler gikk til Shell Tana, ved Kurt og Mette Lilleeng, mens Steinar Leirvik som driver syv stasjoner i Trøndelag ble kåret til Årets retailer.

Kurt og Mette Lilleeng beskrives som dyktige ambassadører for Shell- og St1-merkevaren med sitt gode humør, samtidig som de alltid er klare til å utfordre. De brenner for virksomheten og er lojale mot Shell-konseptet, og de representerer både Finnmark og Shell på en utmerket måte, heter det i juryes begrunnelse.

arets_forhandler.jpg Shell Tana ved Kurt og Mette Lilleeng er Årets forhandler i Shell St1.

Steinar Leirvik begynte som stasjonsmedarbeider i 1990 på Stav, og har siden 2005 drevet mange stasjoner i området rundt Stjørdalen.

– Takket være Steinar har stasjonene levert vekst både på drivstoff og butikk, og dette er resultatet av et målrettet stykke arbeid over lang tid, sier regionsjef Frode Nordskag.

– Steinar er en som har jobbet jevnt og trutt med gode resultater i alle år, og han hevder seg bestandig i toppen av alle interne konkurranser, fortsetter Nordskag.

arets_retailer_steinar_leirvik.jpg Steinar Leirvik er Årets retailer i Shell St1.

Videre ble Shell Straume kåret til vinner av prisen Årets forhandlerstasjon.Stasjonen har opplevd en vekst på nesten 10 prosent både på drivstoff og i butikk det siste året. Shell Straume har slått alle rekorder for salg av smågodt en lørdag med nesten 100 kg. solgt!

Årets retailerstasjon ble Shell Bilby’n i Trondheim, som i fjor på bilvask alene har levert nesten 4 millioner kroner i omsetning. Bilby’n kan skilte med Norges største innendørs vaskehall, og denne har alene levert 1,6 millioner i omsetning. Stasjonen har og sett en økning på maskinvasksalg på nesten 50 prosent.

Like høyt henger prisen Årets medarbeider. Den gikk i år til Malin Karlsmoen, som jobber ved Shell Trysil . Av kollegaer og overordnede beskrives Malin som arbeidsom, sprudlende, lojal, løsningsorientert, tydelig og en ansatt som setter seg selv klare mål.

Også Årets leverandør ble kåret under Shell Awards, og her presterte Orkla Foods å hente hjem prisen for tredje året på rad.

– Orkla Foods fikk fornyet tillit som hovedleverandør til Shell-stasjonenes matkonsept etter forhandlinger i 2018. Det at de nok en gang seiler opp som vinner i kategorien viser hvilken innsats kundeoppfølgingsapparatet til Orkla legger ned i stasjonene våre, sier Erik Anker, markedssjef for Shell-stasjonene i Norge.