Rekordmange tatt med for mye alkohol og tobakk i bagasjen på Gardermoen

Ifølge Tollvesenet ved Gardermoen har hver fjerde av dem som blir plukket ut for kontroll, med seg enten for mye av lovlige varer eller helt innførselsforbudte varer. Det betyr imidlertid ikke at hver fjerde reisende bruker reglene, sier seksjonssjef Tor Gjermund Fredriksen. Foto: Erlend Aas, NTB scanpix