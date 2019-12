Sarrazac: Setter sin lit til julesalget

I et lite lagerutsalg på Sinsen i Oslo legger raske, presise hender franske spekepølser i rustikke stråkurver.

Minutter tidligere skar de samme hendene grovt brød i små, fine kvadrater, før hver lille brødbit ble kronet med en fet terning av gåselever. I disken ved siden av ser vi fåreost fra en liten gård i et fransk dalføre tett på grensen til Spania, mens hyllene bugner av fikensyltetøy fra Korsika, flasker med lichinektar og gavepakker med matoljer og patéer som får tennene til å løpe i vann.

Daglig leder Alain Lahouratate legger den siste spekepølsen i kurven og ser opp: – Hei, velkommen!

Franske delikatesser

Den lille leverandøren Sarrazac arrangerer lagerutsalg i lokalene på Sinsen to dager i uken frem til jul, og innimellom også fra det nye lokalet på Lierstranda utenfor Drammen.

– Jeg var litt lei av å pendle inn til Oslo hver dag, samtidig hadde vi behov for større plass. Så da vi fant lokalet på Lierstranda, passet det det veldig godt. Men vi har fortsatt et lite lokale her, som vi benytter til lagerutsalg, forteller Lahouratate.

For ansatte i dagligvarehandelen, er det særlig kjeks og syltetøy til ost som forbindes med Sarrazac, som beskriver seg selv som «importør av franske delikatesser». Men sortimentet rommer langt mer enn som så.

– Det øvrige sortimentet går i første rekke til restauranter og delikatessebutikker, men vi kunne gjerne hatt litt mer av det inne i dagligvarehandelen, også.

Dagligvare største kunde

– I hvilke kjeder finner man dere i dag?

– Vi er inne i Meny- og Spar-butikkene.

– Ikke Coop Mega?

– Nei, vi har forsøkt, men har rett og slett ikke klart å komme i kontakt med riktig person.

Å få en supermarkedskjede til på kundelisten, ville betydd mye for den lille leverandøren av fransk småskalamat. Kjeks- og syltetøysalget til Meny og Spar står alene for mer enn halvparten av selskapets omsetning.

– Jeg vil anslå det til et sted mellom 50 og 60 prosent, sier Alain Lahouratate.

Hard konkurranse

– Hvordan er konkurransen?

– Den er tøff! Det går bra for oss, men markedet er blitt mye tøffere de siste årene. Særlig merker vi konkurransen fra kjedenes egne merkevarer, men også norske leverandører har kommet med flere gode produkter.

– Hva tror du om neste år?

– Til neste år blir det bare enda tøffere. Som importør merker vi dessuten godt den svake krona, som påvirker innkjøpsprisene. Jeg sjekker valutakursene daglig; det er faktisk det første jeg ser på telefonen når jeg står opp om morgenen! ler Lahouratate.

– Hva gjør dere for å holde på markedsandelene?

– Vi er mye i butikkene, det er der slaget står. Hvis du ikke er ute og besøker dem, er du fort glemt. Du må være til stede hele tiden og sørge for at de ikke går tomme, fastslår Sarrazac-sjefen.

Viktig julesalg

Sarrazac teller to fast ansatte, inkludert Lahouratate, men tar hjelp av venner og familie i høysesonger. De siste dagene er mange gaveesker pakket på dugnad.

– De selger veldig bra, det er en enkel julegave å putte i kurven, fastslår leverandøren.

– Hvor viktig er julesalget?

– Det er veldig viktig! Per i dag ligger vi an til en omsetning på 3,7 millioner kroner i 2019, men med et ordentlig godt julesalg kan vi kanskje nærme oss 4 millioner, sier Alain Lahouratate, som blant annet har bakgrunn fra Danone i Frankrike.

– Det er to veldig forskjellige markeder å jobbe med. I Frankrike var det umulig å ta to uker ferie uten å måtte jobbe masse underveis. Kundene ringte hele tiden, og da var det bare å stille opp. Her i Norge er det heldigvis mer avslappet, selv om du selvfølgelig må følge opp her også, smiler franskmannen.