Tall fra Nets og Vipps AS viser at det i juli ble utført 174,4 millioner kortkjøp, en vekst på 4,7 prosent i forhold til juli 2018. Betalingskortene ble benyttet til å handle for 59,7 milliarder kroner, en økning på 4,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.