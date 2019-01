Tine var best i 7-Eleven By og Narvesen i 2018

Tine er kåret til Årets leverandør av kjøpmennene i både Narvesen og 7-Eleven By.

Ifølge kjøpmennene i 7-Eleven By, har de god kommunikasjon med leverandøren, som ofte er innom butikken med tips og råd.

Narvesen-kjøpmennene sier på sin side at Tine alltid leverer varene, og til avtalt tid. «Er det noe feil, ordner de opp med det samme. De henter varer i retur (om noe er feilprodusert) og de er alltid blide, hyggelige og behjelpelige.

– Vi setter stor pris på at kjøpmennene i 7-Eleven By og Narvesen har stemt frem Tine som Årets leverandør. Dette er en stor annerkjennelse for oss,og all ære går til våre fantastiske salgskonsulenter for den gode jobben de gjør der ute med å bygge relasjoner og samarbeid, sier salgssjef Tove Martinsen i Tine.

Som du kunne lese i Dagligvarehandelen tirsdag formiddag, var det Leiv Vidar som ble kåret til Årets leverandør av kjøpmennene i 7-Eleven Langs vei.