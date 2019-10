Undersøkelse: Ledere tror ikke de kan bli rammet av dataangrep

Det er YouGov som har gjort undersøkelsen for Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS). NorSIS-sjef Peggy Heie sier til E24 at det er skremmende at ikke flere har tatt inn over seg den store trusselen cyberkriminalitet i dag utgjør.

– Bedriftslederne kan ikke forvente at leverandører og myndigheter tar alt ansvaret. De må også gjøre noe selv for å sikre virksomhetens verdier. Da er den digitale kompetansen til de ansatte helt sentral, sier Heie.

Et stort flertall av respondentene mener på den andre siden at det vil bli like mange eller flere dataangrep mot norske virksomheter i tiden som kommer. Bare 6 prosent av de spurte lederne mener det vil bli mindre datakriminalitet rettet mot bedrifter i tiden som kommer.

I undersøkelsen oppgir en tredel av de spurte bedriftslederne at de har vært utsatt for svindel, over halvparten sier de har blitt angrepet av ondsinnede eposter, og en firedel sier de har opplevd nedetid og avbrudd som følge av menneskelige sikkerhetsfeil.

(©NTB)