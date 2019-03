Vant en million på Extra - mannen trodde henne ikke

På fredag i 14-tiden hadde Bjørg Marie Sollie på Romerike irritert seg lenge nok over alle de fulle panteposene i boden. Selv om hun alltid overlater pantejobben til mannen sin, så tenkte hun at nå må noe gjøres. Så hun rygget opp bilen og fylte den med tomgods for å dra til Extra Finstadjordet - kun for å pante.

Se videoen her.

Foran panteautomaten ble Bjørg Marie i tvil. Skulle hun trykke på Røde Kors-knappen og delta i Pantelotteriet? Hva pleier mannen å gjøre? Usikker på avgjørelsen så ringte hun mannen sin: «Joda, det pleide han alltid å gjøre», fortalte mannen til Bjørg Marie.

Så trykket hun. I displayet sto det gevinst. En svært lang pantelapp kom ut. Sollie klarte å lese at det var mange nuller, men skjønte ikke helt hva det sto. Hun fisket frem noen gamle lesebriller, men de var så dårlige at glasset falt ut på gulvet. Så snudde hun seg til mannen bak seg i køen. «Klarer du å lese?» spurte hun. «Det ser ut som du har vunnet én million kroner», var svaret.

Helt skjelven og satt ut gikk Bjørg Marie til kassen og spurte hva hun skulle gjøre nå. Jenta i kassen var klar for å utbetale beløpet der og da. Helt til hun skjønte at beløpet var én million.

Nå vurderer den ferske pantemillionær hva hun skal bruke pengene på. Nedbetale litt gjeld. Hjelpe barna. Og kanskje erstatte den gamle bilen uten air condition. Litt mindre irritert over panteposer, og svært glad over valget om å trykke på knappen.

– Det er helt utrolig. Du tror ikke det kan skje deg, men så gjør det det, sier Sollie.

– Det er utrolig morsomt å få en pantemillionær i butikken vår, og det var litt av et liv da det skjedde. Jeg kan bare gratulere vinneren en gang til. Det virker som kundene våre synes dette er en både spennende og enkel måte å støtte Røde Kors på, sier butikksjef Bård Hermansen på Extra Finstadjordet.