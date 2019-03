VGs matbørs: Ellevill priskrig

Priskrigen spisser seg til mellom lavpriskjedene. I VGs nye matbørs skiller det kun noen 10-øringer på kassalappen mellom handlekurvene til Kiwi og Rema.

Når man runder av til nærmeste krone, kommer de to erkerivalene nemlig helt likt ut på sluttsummen i VGs Matbørs. I handlekurven er det 80 varer.

– Det vil jeg kalle uavgjort, sier dagligvareekspert og mangeårig fagsjef for varehandel på BI, Odd Gisholt til VG.

Kiwi har vunnet fem av de seks siste av VGs matbørser. Denne gangen må de finne seg i å dele førsteplassen med erkefienden Rema 1000. Hos Kiwi og Rema har 74 av 80 varer helt lik pris på øret.

Ifølge Gisholt er det et særnorsk fenomen at prisene er så like mellom lavpriskjedene. Kjedenes prisjegere gjør dette mulig.