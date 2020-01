Halvparten har som nyttårsforsett å endre kostholdet i 2020

Nyttårsforsetter ser ikke ut til å gå ut av mote i det nye tiåret heller. En undersøkelse gjennomført av Norstat for Opplysningskontoret for Meieriprodukter viser at så mye som 50 prosent har som nyttårsforsett å slanke seg eller generelt spise sunnere i 2020.

– Hvert år opplever vi at forsidene på nettavisene, blogger og ukeblader fylles opp av kostholdsråd og slanketips i januar. Ofte kommer disse fra selverklærte eksperter som fronter kosttilskudd og ekstreme dietter. Det er et massivt trykk, så det er ikke så rart at man lar seg påvirke, sier Berg Hauge.

Bekymret over manglende matglede

En av fire sier i samme undersøkelse at alt fokuset på hva man bør og ikke bør spise gjør at de mister noe av matgleden. Berg Hauge ser med bekymring på at forholdet vårt til mat og kosthold i økende grad blir preget av frykt og forvirring.

– Det er utrolig synd at så mange opplever at alt ståket rundt kosthold går utover matgleden. Vi opplever at debatten alt for ofte handler om å kutte ut helt vanlige matvarer som melk og brød. Det kan virke harmløst, men summen av stemmer i inn- og utland, i facebook-feeden og på avisforsidene kan skape mange dårlige følelser knyttet til det vi spiser, sier Berg Hauge.

Fint å være opptatt av helsen

Hun understreker at det er forståelig at man føler for å spise litt lettere etter en lang julehøytid der mange har kost seg med god, tradisjonell julemat.

– Det er flott at folk er opptatt av helsen sin. Jeg starter året med knekkebrød med ost og skummet melk, selv jeg. Og de fleste av oss har jo forbedringspotensial i kostholdet. Men det er viktig å huske på at man ikke trenger å ta helt av på alle mulige dietter. Du kommer langt ved å følge helsemyndighetenes kostråd. Dette innebærer passelig mengde grove kornprodukter, magre meieriprodukter, magert kjøtt og fisk, og rikelig med frukt og grønnsaker. Vanlig mat er faktisk bra nok.