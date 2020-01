Premierte kunde med 10.000 kroner

Kundene har gjennom de siste månedene av 2019 kunnet skrive navn og telefonnummer på kvitteringen sin når de har handlet hos Rema 1000 Årstaddalen i Egersund. Det har vært trukket fem månedsvinnere disse månedene, som hver har fått et gavekort på 500 kroner.

Nå var det altså hovedprisen som skulle trekkes blant alle som har lagt igjen lappen gjennom hele perioden, og den heldige vinneren er Marte M. Reinertsen som vant med en kvittering fra november. Selve trekningen ble streamet på facebook, og kjøpmann Henning Stokdal ringte i beste Norsk Tipping-stil den heldige vinneren på direkten.

– Vi har ønsket å gi noe tilbake til kundene. Vi er i et marked med økt konkurranse og har sett etter nye måter å skille oss ut på, sier Stokdal om bakgrunnen for lotteriet.

– Hvordan har responsen vært?

– Den har vært overveldende! Kundene har vært veldig opptatt av å få kvitteringen sin, for å være med i trekningen. Det blitt mye «lått og løye» i kundemøtene rundt dette, sier kjøpmannen, som ennå ikke har bestemt seg for om han vil gjenta suksessen. Men noe vil han finne på for å holde på eksisterende kunder – og tiltrekke seg nye.

– Vi har i året som gikk fått to nyetableringer i byen. Dette merkes i en forholdsvis liten by med ellers godt tilbud av dagligvarebutikker. Oppsummert hadde vi omsetningssvikt i 2019, men omsetningen har nå stabilisert seg. Vi jobber hardt hver dag, for å ha et godt og friskt vareutvalg, høy butikkstandard, og hyggelig og dyktig betjening, forteller Henning Stokdal.