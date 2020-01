Siden midten av september i fjor har Tine testet lettrømme i pappbeger. Kundene tok begeret imot med åpne armer, men feil i produksjonen har ført til at flere opplevde at begrene ble myke. Tine går derfor tilbake til rømme på plastbeger, mens de jobber for å utvikle en ny og bedre versjon av begeret.