Videre vekst for Olav Thon Gruppens kjøpesentre

– Olav Thon Gruppens kjøpesentre leverer godt til tross for tøffere tider og nye kjøpsvaner. Vi har ni av de ti største kjøpesentrene i Norge basert på omsetning i vår portefølje, og tre av våre sentre omsatte for over tre milliarder i 2019. Vi økte besøkstallene og vi hadde lav ledighet i året som er gått. Kjedene og butikkene som gjør det bra er de som er flinke til å kombinere fysisk og digital retail, og som tilbyr tjenester som for eksempel Klikk & Hent, sier Thomas E. Rønning som er direktør for kjøpesenter.

– Utviklingsprosjekter på gang

Olav Thon Gruppen har bygget ut og renovert rundt 20 sentre. De har hatt stor suksess med å åpne hentepunkt på Sandvika Storsenter og Ski Storsenter



– Dette er noe vi vurderer på flere sentre. Kjøpesentre er i større grad blitt sosiale møteplasser for opplevelser, handel og personlig service. Fremover har vi flere store utviklingsprosjekter på gang, blant annet Triaden Lørenskog Storsenter. Senteret skal bygges ut og vil få åpne fasader ut mot gateplan for å skape mer liv i sentrum. Her bygger Olav Thon Gruppen også boliger, næringslokaler og flerbrukshall, sier Rønning.



Kåret til Årets Kjøpesenter 2019

Amfi Madla, som er et heleid kjøpesenter i Olav Thon Gruppen, ble kåret til Årets Kjøpesenter i 2019 av Nordic Council of Shopping Centers. Amfi Madla er et av Stavangers største kjøpesenter.

– 2019 ble et svært godt år for Amfi Madla med en omsetningsvekst på 9,3 prosent. Veksten kommer av flere faktorer, men det er vår langvarige satsing og fokus på opplevelser gjennom aktiviteter og bedre serveringssteder, varm og imøtekommende kundeservice i hver butikk og økt kompetanse gjennom konseptet MadlaLove som er driveren både når det gjelder omsetning og økning i antall besøkende, sier senterleder Anette Øfsti Worum.



Kjøpesentre i Sverige

Olav Thon Gruppen eier og forvalter totalt 12 svenske kjøpesentre. Ti av disse rapporterte inn tall i 2019.

– Totalt ble omsetningen 14,3 milliarder svenske kroner for de ti svenske kjøpesentrene - noe som gir en omsetningsvekst på 3,1 prosent sammenlignet med 2018, sier Rønning.