Kiwi innfører permanent fiskebonus

Kiwi gjør «momskuttet» på mange fiskevarer permanent for Trumf og Kiwi Pluss-kunder.

7. januar kuttet Kiwi prisen på all fersk og frossen fisk tilsvarende momsen. 17. februar var kampanjen over, og de økte fiskesalget med 42 prosent.

– Dette er en bonus som kommer på toppen av markedets allerede laveste priser. Vi skal ha de laveste prisene i hylla, og samtidig får kundene 15 prosent bonus på fisk, frukt og grønnsaker. På den måten sikrer vi at det alltid lønner seg å kjøpe disse varene i Kiwi, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi til Dagligvarehandelen.

Det var Nettavisen som omtalte saken først.

Kiwis mål var å øke forbruket av fisk med 20 prosent på seks uker, like mye som politikerne la opp til i sin femårsplan fra 2017 til 2021. Tiltaket var ment å vise myndighetene at et slikt kutt ville være det beste tiltaket for å øke forbruket av fisk, som har falt de siste årene. Regjeringen har imidlertid så langt avvist alle planer om et slikt momskutt.

– Vi mener at pris er det sterkeste virkemiddelet politikerne har, og vi har derfor oppfordret politikerne til å kutte momsen på fisk. Vi innfører bonusen permanent for at flere skal spise fisk. Vi vet at kundene våre ønsker å spise mer fisk, men de synes det er for dyrt.

Kuttet gjelder kun for Kiwis snart 1,3 millioner Kiwi-pluss kunder, og Arvin ønsker flere kunder velkommen. Fiskebonusen gjelder kun ferskpakket fisk, altså fisken du finne som er i fersk tilstand i hyllene, ved siden av kjøttdeigen. Det gjelder ikke frosset fisk. Til sammen er det 27 produkter totalt som kuttes, hvorav 13 er garantert i alle de 667 Kiwi-butikkene. Arvin viser til at bonusen inkluderer bestselgere som en 4x125 grams laksefilet, den enkeltvaren i fiske-kategorien med klart høyest salg.

– Bonusen gjelder all ferskpakket fisk. Det vil si fileter, pankopanerte produkter, fish&chips, sushi og poke, sier kommunikasjonssjefen.